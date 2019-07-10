Son Dakika Haberleri: Srebrenitsa Soykırımı kurbanları Gaziantep'te anılacak
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Srebrenitsa Soykırımı kurbanları Gaziantep'te anılacak

2 saat önce

Srebrenitsa Soykırımı kurbanları, Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Srebrenitsa Soykırımı kurbanları Gaziantep'te anılacak, System.String[]
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Srebrenitsa Soykırımı kurbanları, Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliklerle anılacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Politikaları Enstitüsü tarafından koordine edilen "Srebrenitsa Cehennemi" adlı fotoğraf sergisi, 11 Temmuz Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gaziantep Sanat Merkezinde açılacak.
Sergi öncesi, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in başdanışmanı ve Bosna Hersek Federasyonu Arşivler Direktörü Prof. Dr. Adamir Jerkoviç de burada söyleşiye katılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kent Konseyleri Yürütme Kurulu Üyesi ve AB Politikaları Enstitüsü Başkanı Hasan Soygüzel, yaklaşık 10 yıldır gönüllü olarak bu sergiyi Türkiye'ye getirdiklerini belirterek, "Amacımız, Bosna davasına destek olmak. Bu yılki ev sahipliği için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:12 Kaynak: AA
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