Srebrenitsa Soykırımı kurbanları İstanbul'da anılacak

Srebrenitsa Soykırımı kurbanları için yarın Taksim'de anma programı düzenlenecek.

Srebrenitsa Soykırımı kurbanları için yarın Taksim'de anma programı düzenlenecek.

Bosna-Hersek Dostları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Erdem, yaptığı açıklamada, soykırımın 24. yılında adalet arayışını bir kez daha haykırmak için yarın Taksim Meydanı'nda bulus¸acaklarını bildirdi.

Erdem, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlas¸ma Dernegˆi, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Hersek Dostları Vakfı, Genç Bos¸naklar Dernegˆi I·stanbul ve I·stanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Dernegˆince hazırlanan anma programına, tüm vatandas¸ların davetli olduğunu ifade etti.

Srebrenitsa soykırımı gerçekleşeli 24 yıl olduğunu belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Resmi rakamlara göre 8 bin 372 sivil Bos¸nak erkegˆi katledildi, parçalandı, cesetIerinin parçaları dört bir yana itinayla savruldu, yıllardır aranıyor kemik parçaları, farklı s¸ehirlerde bulunuyor, bir araya getiriliyor ve kimlik tespitleri yapılıyor. Bugüne kadar, bir mezar tas¸ı olabilen kurbanlarımızın sayısı sadece 6 bin 610 ve hala bin 762 kardes¸imiz topragˆın aItında bulunmayı, annesinin, es¸inin, kız kardes¸inin bas¸ında dua edebilecegˆi bir mezar tas¸ına kavus¸abilmeyi bekliyor. Srebrenitsa Soykırımı ve Bosna Hersek'in farklı yerlerinde is¸lenen soykırım suçları, fas¸ist Sırplara ve Hırvatlara mal edilebilecek kadar 'iç mesele' degˆildir. En az katiller kadar suçlu olan; yumulan gözler ve el atından verilen desteklerdir. Yarınlara utanç abidesi bırakan, binlerce Bos¸nak'ın canına kıyan ve suçluları yargılamaktan aciz olanlardır. Srebrenitsa unutulmayacak, unutturmayacagˆız. Aliya I·zetbegoviç'in dedigˆi gibi 'unutulan soykırım tekrarlanır' ve biz de bunun için her nerede isek adalet arayışımızı haykıracagˆız. Annelerin gözlerinde kuruyan gözyas¸ı için evladının bir mezarına dahi kavus¸amadan verdikleri son nefesleri için Bosna Hersek'in her ferdinin yarınlara çok daha inanarak yürüyebilmesi için mücadelemizi verecegˆiz. "

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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