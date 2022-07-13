Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınları sevdiklerinin katledildikleri yerlerde dua etti - Son Dakika
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Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınları sevdiklerinin katledildikleri yerlerde dua etti

13.07.2022 16:02

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, temmuz 1995'te yaşanan soykırımda yakınlarını kaybeden aileler, sevdiklerinin Sırp güçler tarafından öldürüldüğü yerlere ziyarette bulundu.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, temmuz 1995'te yaşanan soykırımda yakınlarını kaybeden aileler, sevdiklerinin Sırp güçler tarafından öldürüldüğü yerlere ziyarette bulundu.

Boşnakların öldürüldüğü, Srebrenitsa'daki mahkeme binası ve eski polis karakolu önünde bir araya gelen kurban yakınları, elektrik idaresi binası önüne çiçek koydu, Fatiha okudu ve dua etti.

Sırpların en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölge, fabrika ve depolarda katlettiği soykırımda 1300 kişinin öldürüldüğü Kravica'daki Tarım Kooperatifi binası önünde de duygu dolu anlar yaşandı.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic, burada yaptığı açıklamada, soykırımı anma etkinlikleri kapsamında her yıl yakınlarının öldürüldüğü yerleri ziyaret ettiklerini anımsatarak, "Bugün de çocuklarımızın öldürüldüğü yere giremedik. Maalesef girişimiz tekrar yasaklandı. Yeniden aynı 'suçu' izliyoruz ancak yaşadıklarımızı silebilecek bir 'silgi' yok." değerlendirmesinde bulundu.

Podrinja Kadınları Derneği Başkanı Suhra Sinanovic, soykırımda eşini kaybettiğini ifade ederek, kooperatif binası önüne, öldürülen yakınlarının isimlerinin yazıldığı bir anıt yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Hurija Avdic, oğlunun öldürüldüğünde 21 yaşında olduğunu anımsatarak, "Ben otobüse binmiştim. Oğlum ise geride kaldı." diye konuştu.

Kurban yakınlarının 1995'te erkek ve çocukların esir tutulduğu Nova Kasaba'yı da ziyaret edeceği öğrenildi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile yakını, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Srebrenitsa soykırımının 27. yılında, 11 Temmuz pazartesi günü gerçekleşen cenaze töreninde 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilirken Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar defnedilen kurban sayısı 6 bin 721'e yükseldi.

Aradan 27 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınları sevdiklerinin katledildikleri yerlerde dua etti - Son Dakika

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