Son Dakika Haberleri: Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Kartal'da anılacak
Son Dakika Güncel Haber

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Kartal'da anılacak

1 saat önce

11 Temmuz 1995'de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun Srebrenitsa'yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde canı katledişinin 24. yılı için bir anma programı düzenlendi.

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Kartal'da anılacak, System.String[]
11 Temmuz 1995'de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun Srebrenitsa'yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde canı katledişinin 24. yılı için bir anma programı düzenlendi.

Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesi'nin birlikte hazırladığı program kapsamında; 11 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da Kartal Meydanı'nda yer alan Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'na çelenk konulacak.

Srebretitsa Boşnak Soykırımı'nda hayatını kaybeden canlar ve soykırımın dinmeyen acısı, Jusuf Emin, Gizem Sancaklı ve Bosfor Band'ın seslendireceği hikaye ve ağıtlarla 24. yılında anılacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:03 Kaynak: İHA
Srebrenitsa, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aston Villa, Trezeguet için 11 milyon euroyu gözden çıkardı Günlük burç yorumları 9 Temmuz 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Türkiye kavrulurken, Erzincan'da kar yağdı İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:56:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Kartal'da anılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]