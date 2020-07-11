Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı son yolculuklarına uğurlanıyor (2) - Son Dakika
Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı son yolculuklarına uğurlanıyor (2)
Anıt mezardan genel görüntüler Anma töreni detayları SREBRENİTSA - Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedilecek.
Anıt mezardan genel görüntüler
Anma töreni detayları SREBRENİTSA - Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedilecek.
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11.07.2020 21:21:44. #1.13#
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