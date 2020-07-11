Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı son yolculuklarına uğurlanıyor (2) - Son Dakika

Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı son yolculuklarına uğurlanıyor (2)

Anıt mezardan genel görüntüler Anma töreni detayları SREBRENİTSA - Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedilecek.

Anıt mezardan genel görüntüler

Anma töreni detayları SREBRENİTSA - Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedilecek.

Srebrenitsa, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:56 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı son yolculuklarına uğurlanıyor (2) - Son Dakika
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Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
19:14
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
18:58
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
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