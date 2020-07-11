Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı son yolculuklarına uğurlandı - Kurbanlar defnedildi - Son Dakika

Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı son yolculuklarına uğurlandı - Kurbanlar defnedildi
Cenazelerin taşınması Defin merasiminden detaylar SREBRENİTSA - Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedildi.
Cenazelerin taşınması
Defin merasiminden detaylar
SREBRENİTSA - Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:58 Kaynak: AA
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