Srebrenitsa soykırımından 27 yıl sonra Hollanda'dan kurbanların ailelerine özür - Son Dakika
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Srebrenitsa soykırımından 27 yıl sonra Hollanda'dan kurbanların ailelerine özür

11.07.2022 16:00
Srebrenitsa soykırımından 27 yıl sonra Hollanda'dan kurbanların ailelerine özür

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımda yakınlarını kaybeden Boşnak ailelerden özür diledi.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımda yakınlarını kaybeden Boşnak ailelerden özür diledi.

Ollongren, soykırımın 27'nci yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreninde konuştu.

Srebrenitsa'nın 27 yıldır korkunç hatıralara ev sahipliği yaptığına işaret eden Ollongren, "Güvenli alan sunması gereken Birleşmiş Milletler (BM) askerlerine olan güvensizlik de hissediliyor. Bu, zamanla unutulmayacak kadar korkunç bir soykırım ve zaman sizin kaybettiklerinizin acısını asla azaltmayacak." dedi.

Ollongren, uluslararası kurumların masum halkı koruyacağına dair söz verdiklerini vurgulayarak, "Hollanda da bunlardan biriydi. Her şeye rağmen Srebrenitsa ezip geçildi. Askerlerimiz görevlerini yerine getirmek ve savunmasız insanlara yardım edebilmek için ellerinden geleni yaptı." diye konuştu.

Yaşanan acıların silinemeyeceğini söyleyen Ollongren, "Soykırımın suçlusu Bosnalı Sırplardır. Lahey'deki mahkeme sayesinde birçoğu cezasını aldı ancak uluslararası kurumlar Srebrenitsa'daki halka güven sunmalıydı. Hollanda da bu başarısızlığın bir parçası. Bu nedenle sizlere en derin özürlerimizi sunuyoruz. Temmuz ayı Bosna Hersek ve Hollanda'yı sonsuza kadar birbirine bağladı." dedi.

Bu arada kurbanların yakınlarınca 2007'de açılan davada Lahey Bölge Mahkemesi, Srebrenitsa'nın işgali sırasında Birleşmiş Milletler bünyesinde görevli Hollandalı askerlere sığınan 300 Boşnak sivilin Sırplara teslim edilmesinden Hollanda'yı suçlu bulmuştu.

50 soykırım kurbanı toprağa verildi

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın kimlik tespiti yapılan 50 kurbanı düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgalinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa soykırımından 27 yıl sonra Hollanda'dan kurbanların ailelerine özür - Son Dakika

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