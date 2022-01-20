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Srebrenitsa soykırımını inkarla suçlanan İsrailli tarihçi geri adım attı - Son Dakika

Srebrenitsa soykırımını inkarla suçlanan İsrailli tarihçi geri adım attı

20.01.2022 13:53
Srebrenitsa soykırımını inkarla suçlanan İsrailli tarihçi geri adım attı

Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımını inkar etmekle suçlanan İsrailli tarihçi Gideon Greif, 8 bin Boşnak Müslüman'ın Sırp güçlerince öldürüldüğü kabul etti.

Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımını inkar etmekle suçlanan İsrailli tarihçi Gideon Greif, 8 bin Boşnak Müslüman'ın Sırp güçlerince öldürüldüğü kabul etti.

Bosna Hersek Federasyonu'na bağlı Sırp Cumhuriyeti için 2019'da Srebrenitsa raporu hazırlamak üzere kurulan komisyona başkanlık eden Greif, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, önceki iddialarından geri adım attı.

Geçen yıl, Srebrenitsa'da ölenlerin sayısının 3 bin 714'ü geçmediğini savunan Greif, bunun bir hata olduğunu ifade etti.

Kurbanların sayısının yaklaşık 8 bin olduğunu kabul eden ve yoğun tepki çeken Bosna raporuna "açıklık" getireceğini kaydeden Greif, şunları söyledi:

"Bir kurbanı bile yok saymadık. Bir kurbanı bile. Bu benim kişisel hatamdı, bu yüzden gerçeği yayımlayarak düzeltme yoluna gideceğiz. Böylelikle komisyon hakkındaki tartışmanın önemli ölçüde azalacağını düşünüyorum."

İsrailli tarihçi, hazırladığı raporda kurbanların sayısının çok daha az gösterildiğini inkar edercesine, "En başından beri belirtilen sayı şudur, farklı bir sayı yoktur: yaklaşık 8 bin. Bunu çarpıtmıyoruz; kabul ediyoruz. Elbette savaş suçlarını doğal olarak kınıyoruz. ve açıklamamızda bunu daha da güçlü yapacağız." ifadelerini kullandı.

Haaretz yazarı Sam Sokol, Grief'in tartışmalı raporunda ölenlerden bir kısmının siviller değil infaz edilen askerler olduğu teorisinin işlendiğine ve kurbanların sayısıyla ilgili son yorumlarının raporla çeliştiğine dikkati çekti.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.

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Srebrenitsa, Müslüman, Greif, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Srebrenitsa soykırımını inkarla suçlanan İsrailli tarihçi geri adım attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Srebrenitsa soykırımını inkarla suçlanan İsrailli tarihçi geri adım attı - Son Dakika
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