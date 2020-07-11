Srebrenitsa soykırımının 25. yıl dönümü (1) - Son Dakika

Srebrenitsa soykırımının 25. yıl dönümü (1)

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımının 25. yılı düzenlenen törenle anılıyor.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımının 25. yılı düzenlenen törenle anılıyor. Savaşta, Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu birçok dünya liderinin, soykırımın 25'inci yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği görüntülü mesajların gösterildiği anma programı düzenleniyor.

Srebrenitsa, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Srebrenitsa soykırımının 25. yıl dönümü (1) - Son Dakika

Son Dakika

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17:16
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
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