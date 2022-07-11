Srebrenitsa soykırımının 50 kurbanı daha bugün toprağa verilecek - Son Dakika
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Srebrenitsa soykırımının 50 kurbanı daha bugün toprağa verilecek

11.07.2022 08:08
Srebrenitsa soykırımının 50 kurbanı daha bugün toprağa verilecek

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te işlenen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 50 soykırım kurbanı daha bugün toprağa verilecek.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te işlenen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 50 soykırım kurbanı daha bugün toprağa verilecek.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 50 kurban için öğleden sonra cenaze namazı kılınacak.

Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde soykırımın 27'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlenecek.

Bu yıl defnedilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic, en yaşlısı ise 59 yaşındaki Husejin Krdzic.

Bugün toprağa verilecek soykırım kurbanlarının isimleri şöyle:

Saban Ademovic (1953), Sabrija Aljic (1940), Saban Avdic (1960), Munib Bektic (1951), Dzemil Dedic (1962), Mevlid Dudic (1970), Mustafa Dzananovic (1960), Kiram Djozic (1957), Nezir Efendic (1941), Mevludin Ferhatovic (1972), Salim Gabejlic (1968), Sead Gojcinovic (1965), Salko Hadzic (1969), Hajrudin Halilovic (1968), Salko Halilovic (1954), Almir Halilovic (1975), Esnaf Hasanovic (1969), Samir Hasanovic (1975), Semir Hasanovic (1975), Hamdija Hasic (1965), Sead Hasic (1963), Sead Hukic (1974), Sajit Hukic (1976), Hajdin Hukic (1942), Mevludin Husic (1972), Mustafa Husic (1974), Smajo Ibrahimovic (1938), Mehmed Ibrahimovic (1941), Nesib Ibrahimovic (1958), Sakib Jahic (1972), Mehmedalija Jugovic (1960), Nermin Kaljevic (1971), Smajil Karic (1937), Husejin Krdzic (1936), Edhem Merdzic (1949), Mustafa Mesanovic (1961), Ramiz Mujcinovic (1955), Suad Mujic (1966), Elvir Muminovic (1978), Salim Mustafic (1979), Muriz Mustafic (1966), Smajo Nukic (1951), Senad Osmanovic (1975), Ismajil Pilav (1952), Rahmo Rahmic (1952), Mensur Rahmic (1975), Adil Selimovic (1936), Salcin Sinanovic (1938), Vahid Smajlovic (1978) ve Senahid Secic (1956).

Toprağa verilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükselecek

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 721'e yükselecek.

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BOSNA HERSEK - Vukovar-Srebrenitsa Maratonu katılımcıları Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı BOSNA HERSEK - Vukovar-Srebrenitsa Maratonu katılımcıları Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı
Kaynak: AA

Srebrenitsa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa soykırımının 50 kurbanı daha bugün toprağa verilecek - Son Dakika

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