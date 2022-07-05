Srebrenitsa soykırımının bu yıl defnedilecek 50 kurbanının cenaze işlemleri tamamlandı - Son Dakika
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Srebrenitsa soykırımının bu yıl defnedilecek 50 kurbanının cenaze işlemleri tamamlandı

05.07.2022 12:59

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımında katledilen ve 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek 50 kişinin cenaze işlemleri tamamlandı.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımında katledilen ve 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek 50 kişinin cenaze işlemleri tamamlandı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa ve civarında Temmuz 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin hunharca katledildiği soykırımda hayatını kaybeden 50 kişi daha son yolculuğuna uğurlanacak.

Kimlik tespitleri tamamlanan cenazeler, Visoko Şehir Mezarlığı'nda bekletiliyor. Üzerlerinde kişilerin isimlerinin yazılı olduğu tabutlar, 8 Temmuz'da Visoko'dan Srebrenitsa'ya uğurlanacak. Cenazeler, 11 Temmuz'daki törenin ardından toprağa verilecek.

Visoko Şehir Mezarlığı Sözcüsü Sabina Rastoder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanların cenaze işlemlerinin tamamlandığını belirterek, kurum olarak 2003'ten beri soykırım kurbanlarının tüm cenaze işlemleriyle ilgilendiklerini aktardı.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.

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SREBRENİTSA - Bu yıl toprağa verilecek soykırım kurbanlarının mezarları hazırlanıyor SREBRENİTSA - Bu yıl toprağa verilecek soykırım kurbanlarının mezarları hazırlanıyor Srebrenitsa soykırımının kimliği belirlenemeyen kurbanlarının kemikleri korunacak Srebrenitsa soykırımının kimliği belirlenemeyen kurbanlarının kemikleri korunacak
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa soykırımının bu yıl defnedilecek 50 kurbanının cenaze işlemleri tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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