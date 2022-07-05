Salihovic, yaptığı açıklamada Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında öldürülen, kemikleri bulunmuş ancak kimlikleri tespit edilememiş 90 kurbana ait kalıntıların anıt merkezince korunacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Srebrenitsa soykırımının kimliği belirlenemeyen kurbanlarının kemikleri korunacak - Son Dakika

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