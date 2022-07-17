Srebrenitsa soykırımının kurbanları Bağcılar'da anıldı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da işlenen soykırımda yaşamını yitirenler, Bağcılar Belediyesinin kurduğu sembolik şehitlikte anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 27 yıl önce meydana gelen soykırımı unutmamak ve unutturmamak amacıyla özel bir anma programı düzenlendi.

Anma programı, Bosna Hersek ve Türkiye'den birçok kişinin katıldığı yürüyüşle başladı. Çarşı Caddesi boyunca süren bayraklı yürüyüş, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na kurulan sembolik şehitlikte sona erdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, soykırımda çocuklarını kaybeden 3 Boşnak anne ve Bosnalı yetkililerle birlikte sembolik tabutların üzerine karanfil bıraktı.

Etkinlik alanına geçen davetliler, önce iki ülkenin marşlarını okuyarak, saygı duruşunda bulundu, ardından da Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada Bosna ve Türk halkına baş sağlığı dileyerek, kelimelerin kifayetsiz kaldığını ve sözcüklerin boğazda düğümlendiğini belirtti.

Bazı acıların tazeliğini yitirmediğini, 27 yıl önce Srebrenitsa'da gerçekleşen bu büyük acıyı en derin şekilde hissettiklerini aktaran Özdemir, "Türkiye'nin varlığının bu coğrafya için ne kadar önem arz ettiğini bugün bir daha gördük. Bugün aynı denemeyi yapmış olsalar Türkiye Cumhuriyeti buna asla müsaade etmeyecektir. Her 11 Temmuz süreçlerinde, yaşadığımız acıyı taze bir şekilde yaşamak, bizlere bir boyutuyla hüzün bir boyutuyla da vermemiz gereken mücadelenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz anneleriyle aynı acıyı yaşıyoruz"

Soykırımda 2 çocuğu ve eşi şehit olan Ramiza Gurdiç, kendisi için her günün 11 Temmuz olduğunu, sürekli çocuklarını düşündüğünü, kolay bir acı yaşamadığını kaydetti.

Farklı toplu mezarlarda kemiklerin DNA'larının belirlenip gömülmelerin yapıldığını kaydeden Gurdiç, "En son bu 11 Temmuz'da küçük oğlumun bazı parçalarını gördüm. Onun başı hala eksik. Onu başsız gömdüm ama ben onu başsız doğurmadım ki. Annelerin susmamalarını ve haklarını aramalarını istiyorum. Susmak en büyük hastalıktır. Ben özellikle 15 Temmuz 2016'da evlatlarını kaybeden anneleri de selamlıyorum. Çünkü aynı acıyı yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Srebrenitsa'daki soykırımı anlatan ezgilerin seslendirildiği program, ölenler anısına gökyüzüne beyaz balonların uçurulmasıyla sona erdi.

Yoğun ilgi gören programa eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kansu, bazı STK temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.