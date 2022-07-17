Srebrenitsa soykırımının kurbanları Bağcılar'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Srebrenitsa soykırımının kurbanları Bağcılar'da anıldı

17.07.2022 12:22

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da işlenen soykırımda yaşamını yitirenler, Bağcılar Belediyesinin kurduğu sembolik şehitlikte anıldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da işlenen soykırımda yaşamını yitirenler, Bağcılar Belediyesinin kurduğu sembolik şehitlikte anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 27 yıl önce meydana gelen soykırımı unutmamak ve unutturmamak amacıyla özel bir anma programı düzenlendi.

Anma programı, Bosna Hersek ve Türkiye'den birçok kişinin katıldığı yürüyüşle başladı. Çarşı Caddesi boyunca süren bayraklı yürüyüş, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na kurulan sembolik şehitlikte sona erdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, soykırımda çocuklarını kaybeden 3 Boşnak anne ve Bosnalı yetkililerle birlikte sembolik tabutların üzerine karanfil bıraktı.

Etkinlik alanına geçen davetliler, önce iki ülkenin marşlarını okuyarak, saygı duruşunda bulundu, ardından da Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada Bosna ve Türk halkına baş sağlığı dileyerek, kelimelerin kifayetsiz kaldığını ve sözcüklerin boğazda düğümlendiğini belirtti.

Bazı acıların tazeliğini yitirmediğini, 27 yıl önce Srebrenitsa'da gerçekleşen bu büyük acıyı en derin şekilde hissettiklerini aktaran Özdemir, "Türkiye'nin varlığının bu coğrafya için ne kadar önem arz ettiğini bugün bir daha gördük. Bugün aynı denemeyi yapmış olsalar Türkiye Cumhuriyeti buna asla müsaade etmeyecektir. Her 11 Temmuz süreçlerinde, yaşadığımız acıyı taze bir şekilde yaşamak, bizlere bir boyutuyla hüzün bir boyutuyla da vermemiz gereken mücadelenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz anneleriyle aynı acıyı yaşıyoruz"

Soykırımda 2 çocuğu ve eşi şehit olan Ramiza Gurdiç, kendisi için her günün 11 Temmuz olduğunu, sürekli çocuklarını düşündüğünü, kolay bir acı yaşamadığını kaydetti.

Farklı toplu mezarlarda kemiklerin DNA'larının belirlenip gömülmelerin yapıldığını kaydeden Gurdiç, "En son bu 11 Temmuz'da küçük oğlumun bazı parçalarını gördüm. Onun başı hala eksik. Onu başsız gömdüm ama ben onu başsız doğurmadım ki. Annelerin susmamalarını ve haklarını aramalarını istiyorum. Susmak en büyük hastalıktır. Ben özellikle 15 Temmuz 2016'da evlatlarını kaybeden anneleri de selamlıyorum. Çünkü aynı acıyı yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Srebrenitsa'daki soykırımı anlatan ezgilerin seslendirildiği program, ölenler anısına gökyüzüne beyaz balonların uçurulmasıyla sona erdi.

Yoğun ilgi gören programa eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kansu, bazı STK temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Bağcılar'da Srebrenitsa şehitleri anıldı Son dakika haberi... Bağcılar'da Srebrenitsa şehitleri anıldı BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU ÇETELERİ ARASINDA KALAŞNİKOFLU ÇATIŞMA BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU ÇETELERİ ARASINDA KALAŞNİKOFLU ÇATIŞMA
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa soykırımının kurbanları Bağcılar'da anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
17:19 Bakan Süleyman Soylu adını söylemeden İmamoğlu'na yüklendi: Şov değil işimizi yapıyoruz
16:52 2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:52 Kabus devam ediyor! Balıkesir'de de orman yangını başladı
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
15:41 İTÜ'de görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 17:35:03. #1.13#
SON DAKİKA: Srebrenitsa soykırımının kurbanları Bağcılar'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement