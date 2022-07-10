Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor

10.07.2022 14:39

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda evlatlarını kaybeden aileler, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek, sevdikleri için dua ediyor.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda evlatlarını kaybeden aileler, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek, sevdikleri için dua ediyor.

YORUMLAR
500
Saraybosna'ya gelen yüzlerce motosikletli soykırım kurbanları anısına Srebrenitsa'ya hareket etti Saraybosna'ya gelen yüzlerce motosikletli soykırım kurbanları anısına Srebrenitsa'ya hareket etti 17 yaşındayken katledilen Srebrenitsa kurbanı Elvir Muminovic yarın toprağa verilecek 17 yaşındayken katledilen Srebrenitsa kurbanı Elvir Muminovic yarın toprağa verilecek
Kaynak: AA

Srebrenitsa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:43 Güvenlik zafiyeti can aldı! Gondoldan düşen Ahmet'in feci ölümü...
14:30 Galatasaray defansa dünya yıldızını getiriyor! Jerome Boateng'in menajeri İstanbul'a davet edildi
14:18 Kadir Şeker yeniden demir parmaklıkların arkasına mı gönderilecek? Duran ailesinin avukatından "tahliye" kararına itiraz geldi
13:47 Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar"
13:41 "Örümcek Adam" tramvayda ters takla atarken yere yapıştı! Yolcular kahkahaya boğuldu
13:38 Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkını sosyal medya dedektifleri çözdü! Bileklik ve gözlük detayı her şeyi ele verdi
13:23 HDP ile yakınlık rahatsız ediyordu... MHP'den muhalefeti üzecek açıklama: Meral Akşener, 6'lı masadan ayrılacak
12:31 Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 14:48:48. #1.12#
SON DAKİKA: Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement