Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa 'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda evlatlarını kaybeden aileler, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek, sevdikleri için dua ediyor.

Kaynak: AA

Srebrenitsa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor - Son Dakika

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