Srebrenitsalı anneler Hollanda mahkemesinin kararını AİHM'e taşıdı - Son Dakika

Srebrenitsalı anneler, Bosna Hersek'in doğusunda 1995'te yaşanan soykırım sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bölgede görevli Hollandalı askerlerin "kısmen" suçlu bulunması ve sorumluluk paylarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin temyiz kararını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) götürdü.

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği, Hollanda Yüksek Mahkemesinde geçen temmuz görülen temyiz davasında, soykırım sırasında bölgede görevli Hollanda askerlerinin bundan "kısmen" suçlu bulunması ancak sorumluluk paylarının yüzde 30'dan 10'a indirilmesi hakkındaki karara AİHM nezdinde itiraz etti.

Dernek Başkanı Munira Subasic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Srebrenitsalı annelerin yüksek mahkemenin kararından memnun olmadıklarını belirterek, o dönem Srebrenitsa'da görev yapan Hollandalı askerlerin Boşnak sivilleri katillerine teslim ettiklerini söyledi.

Mahkemenin Hollandalı askerleri "kısmen" suçlu bulmasının önemli olduğunu vurgulayan Subasic, "Zira bu, sınır dışına asker gönderen bir ülkenin kendi askerlerinin sorumluluğunu üstlendiği ilk vaka oldu ancak askerlerin sorumluluk yüzdesinin yükseltilmesini talep ediyoruz." dedi.

Temmuz ayında karara bağlanan temyiz davasında, Hollanda Yüksek Mahkemesi Hollandalı askerlere sığınan 300 kadar Boşnak sivilin yaşama şansının çok düşük olduğunu belirtmiş ve daha önce de "kısmen" suçlu bulunan ülkenin sorumluluk payını yüzde 30'dan yüzde 10'a düşürmüştü. Mahkeme, temyiz davasında verdiği bu kararla kurban yakınlarına verilmesi gereken tazminat oranını da indirmişti.

Müebbet hapse mahkum edilen savaş ve soykırım suçlusu Sırp komutan Ratko Mladic emrindeki birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'ya girmesiyle başlayan soykırımda en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledilmişti.