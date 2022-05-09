Sri Laka'da Gerilimin Artmasının Ardından Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Son Dakika
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Sri Laka'da Gerilimin Artmasının Ardından Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

09.05.2022 17:07
Sri Laka'da Gerilimin Artmasının Ardından Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

KOLOMBO, 9 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da protestocular arasında çıkan çatışmalar nedeniyle tansiyonun yükselmesinin ardından polis, Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı ilan etti.

KOLOMBO, 9 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da protestocular arasında çıkan çatışmalar nedeniyle tansiyonun yükselmesinin ardından polis, Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı ilan etti. Hükümet yanlısı protestocular, Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın istifa etmemesi için Pazartesi sabahı başbakanlık resmi konutu olan Tapınak Ağaçları'nın karşısında bir gösteri düzenlediler. Hükümet yanlıları, Başbakan ile görüşmelerinin ardından Tapınak Ağaçları yakınında hükümet karşıtı protestocularla çatıştı.

Çatışmalarda yaralanan en az 16 kişi, Kolombo Ulusal Hastanesi'ne kaldırıldı. Sri Lanka haftalardır, yakıt, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinde kıtlığa yol açan döviz sıkıntısından kaynaklanan ekonomik krizle boğuşuyor. Hükümeti ve milletvekillerini acil çözüm bulmaya çağıran protesto gösterileri günlerdir devam ediyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Sri Laka'da Gerilimin Artmasının Ardından Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sri Laka'da Gerilimin Artmasının Ardından Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Son Dakika
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