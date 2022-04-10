Sri Lanka, 6 ayda 3 milyar dolarlık dış yardıma ihtiyacı olacağını açıkladı - Son Dakika
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Sri Lanka, 6 ayda 3 milyar dolarlık dış yardıma ihtiyacı olacağını açıkladı

10.04.2022 11:17
Sri Lanka, 6 ayda 3 milyar dolarlık dış yardıma ihtiyacı olacağını açıkladı

Sri Lanka'nın yeni Maliye Bakanı Ali Sabry, ülkenin 6 ay içinde 3 milyar dolarlık dış yardıma ihtiyacı olacağını belirtti.

Sri Lanka'nın yeni Maliye Bakanı Ali Sabry, ülkenin 6 ay içinde 3 milyar dolarlık dış yardıma ihtiyacı olacağını belirtti.

Business Today'in haberine göre, Sabry, yaptığı açıklamada, ekonomik kriz ile mücadele eden Sri Lanka'nın, yakıt ve ilaç dahil olmak üzere temel tedarikin sağlanması için 6 ayda 3 milyar dolarlık dış yardıma ihtiyacı olacağını bildirdi.

Ekonomik kriz nedeniyle hükümet karşıtı protestolara sahne olan ülkede, görevine yeni başlayan Sabry, bu ay Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılacak müzakerelere atıfta bulunarak bunun zor bir görev olduğunu belirtti.

Yakıt için Hindistan'dan 500 milyon dolarlık kredi isteyeceğini ifade eden Sabry, 5 haftalık gereksinimler için bunun yeterli olacağını kaydetti.

Bakan Sabry, başka bir seçeneğinin bulunmadığını vurgulayarak "Nerede olduğumuzu biliyoruz ve yapabileceğimiz tek şey mücadele etmek." dedi.

Sabry, ekonomik krizden kurtulmak için 6 ayda vergi oranlarının yükseltilmesi ve yakıt fiyatlarının artması gerektiğini söyledi.

Bu uygulamaların genellikle sevilmediğini kaydeden Sabry, ülkenin söz konusu krizden çıkması için atılması gereken adımların bu olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra Sri Lanka hükümetinin, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Çin, ABD, İngiltere ve Orta Doğu'daki ülkelerden de destek isteyeceği bildirildi.

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Ekonomik Kriz, Maliye Bakanı, Sri Lanka, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka, 6 ayda 3 milyar dolarlık dış yardıma ihtiyacı olacağını açıkladı - Son Dakika


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