Sri Lanka Ankara Büyükelçisinden Ktb'ye Ziyaret

Bir dizi ziyaret kapsamında Konya'ya gelen Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, tarım ve tarımsal ticaret alanında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya Ticaret Borsası (KTB)'nı ziyaret etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosu Hıfzı Soydemir ve Büyükelçiliğin Ticaret Koordinatörü M. Emin Berk'in de katıldığı ziyarette KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Sri Lanka'nın Türkiye için tarihsel ve kültürel yönden önemine dikkat çekerek, borsanın işleyişi hakkında bilgi verdi.



"Her türlü işbirliğine hazırız"



İki ülke arasındaki ilişkilerin çok eskilere dayandığını ve son yıllarda ilişkilerin daha da arttığını ifade eden KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, "Sri Lanka ile ticaret hacmimiz 158 milyon dolara yaklaşmıştır. Tarımdan-sanayi ürünlerine kadar çok geniş bir ürün yelpazesi ile ekonomik ve ticari işbirliğimizi geliştirmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizin ve şehrimizin üretim gücü, donanımı, bilgi birikimi ve Sri Lanka'nın üretim alanları düşünüldüğünde ticaret hacmimizi daha da artırmak istiyoruz. Tarım ve tarımsal ticarette işbirliği ile ülkemizin bilimsel ve teknik alt yapısının, Sri Lanka'nın doğal kaynak potansiyeli ile birleştirilerek her iki ülke ve bölgenin sürdürülebilir gıda hedeflerine ulaşmasını sağlamalıyız. Konya Ticaret Borsası olarak bu noktada her türlü işbirliğine hazırız. Bu anlamda Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer M. Amza'nın ziyareti bizi mutlu etmiştir" dedi.



KTB'nin yapısı hakkında da bilgi veren Başkan Çevik, KTB'nin işlem hacmiyle, lisanslı depoculuk yatırımlarıyla, tohumculuk Ar-Ge faaliyetleriyle, BorsaKonya Elektronik Platformuyla Bölgesinin en güçlü borsalarından biri olduğunu söyledi. Türkiye'de ilk defa Elektronik Satış Salonu'nu hizmete açtıklarını belirten Çevik, "Üreticilerimiz ürünlerini borsaya getirerek satışa sumaktadır. Yeni sistem satış salonu, spot işlemlere hız, güven ve kalite vurgusuyla yıllık işlem hacimlerine canlılık kazandırmıştır. Türkiye Elektronik Lisanslı Ürün Senedi (ELÜS) pazarının yüzde 65'ini tek başına bünyesinde gerçekleştirmektedir. Borsamız, İslam hukukuna uygun işleyişe sahip tarımsal ürün ve emtialar üzerine düzenlenmiş finansal piyasalarını ortaya koyan, lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığının gücü ve önemi göz önüne alındığında etkin bir noktadadır" diye konuştu.



"İkili iş birliğinin gelişmesini istiyoruz"



İkili iş birliğinin geliştirilmesi noktasında Konya Ticaret Borsası'yla yakın ilişki kurmak istediklerini belirten Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer M. Amza, borsanın geçmişi ve çalışmaları ile örnek teşkil ettiğini söyledi. Sri Lanka ekonomisi açısından tarımın önemli olduğunu ifade eden Amza, "Çay, kauçuk ve kokonat başlıca tarım ürünlerimizdir. Ekili alanların üçte ikisi bu ürünlere ayrılmıştır. Diğer önemli tarım ürünü ise pirinçtir. Bu açıdan Türkiye ile tarım ve tarımsal ticaretimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Konya'nın tarımsal potansiyeli bu anlamda bizim için önemli. Konya Ticaret Borsası'nın tarım ve tarımsal ticarete kattığı değeri yerinde gördük. Çalışmalarıyla örnek bir borsa, bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak isteriz. İlişkilerimizin daha da artacağına inanıyorum. KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik'e misafirperverliği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Ziyaret KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik'in, Büyükelçi Pakeer M. Amza'ya üzerinde 'Ve la galibe illallah' yazılı çini hediye etmesi ile sona erdi. - KONYA

