Sri Lanka Başbakanı geçici hükümet taleplerini kabul etmedi - Son Dakika
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Sri Lanka Başbakanı geçici hükümet taleplerini kabul etmedi

23.04.2022 16:40
Sri Lanka Başbakanı geçici hükümet taleplerini kabul etmedi

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa protestocuların geçici bir hükümet kurma çağrılarını reddetti.

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa protestocuların geçici bir hükümet kurma çağrılarını reddetti.

Telegraph India sitesinin haberine göre, protestocuların geçici hükümet taleplerini reddeden Rajapaksa, "Farklı politikalara sahip insanların aynı fikirde olmadığında geçici hükümetin ne anlamı var?" dedi.

Rajapaksa, "Bir anlaşma olmalı ama bu mümkün değil. Geçici hükümete ihtiyaç varsa bu yalnızca benim liderliğimde gerçekleşmeli." diye konuştu.

Ülkedeki ekonomik krize değinen Rajapaksa, "İnsanların ekonomik krizle yüzleşmeleri için sabretmeleri gerekiyor. Görüşmek istemiyorlarsa protestolara devam edebilirler." ifadesini kullandı.

Rajapaksa, istifa talepleri hakkında kişisel olarak bir duyum almadığını belirterek, "İstifama dair talepler varsa bile bunlar çoğunluktan değil, ülkenin siyasi tarihini bilmeyen azınlık bir gruptan olacaktır." diye konuştu.

Rajapaksa, 13 Nisan'da ülkenin sorunlarına dair çözüm önerilerini dinlemek üzere protestocuları görüşmeye davet etmişti.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Colombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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