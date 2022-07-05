Sri Lanka Başbakanı, IMF görüşmelerinin "ülkenin iflası" nedeniyle zor olduğunu söyledi - Son Dakika
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Sri Lanka Başbakanı, IMF görüşmelerinin "ülkenin iflası" nedeniyle zor olduğunu söyledi

05.07.2022 14:30
Sri Lanka Başbakanı, IMF görüşmelerinin "ülkenin iflası" nedeniyle zor olduğunu söyledi

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Uluslararası Para Fonu (IMF) görüşmelerinin ülkenin içinde bulunduğu iflas durumu nedeniyle geçmişte olduğundan daha zor ve karmaşık olduğunu söyledi.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Uluslararası Para Fonu (IMF) görüşmelerinin ülkenin içinde bulunduğu iflas durumu nedeniyle geçmişte olduğundan daha zor ve karmaşık olduğunu söyledi.

Wickremesinghe, milletvekillerine Sri Lanka'da bulunan MF heyetiyle yapılan son görüşmelerin verimli olduğunu ancak geçmişte olduğu kadar basit olmadığını aktardı.

Geçmişte gelişmekte olan bir ülke olarak müzakereler yapıldığını belirten Wickremesinghe, "Ülkemiz daha önce birçok kez IMF ile görüştü. Ancak bu sefer durum, öncekilerden farklı. Artık müzakerelere iflas etmiş bir ülke olarak katılıyoruz. Bu nedenle, daha zor ve karmaşık bir durumla yüzleşmek zorundayız." dedi.

Daha önce bir ön anlaşmanın onay için IMF'ye sunulduğunu kaydeden Wickremesinghe, ülkenin içinde bulunduğu iflas durumu nedeniyle ayrıca borç sürdürülebilirliğiyle ilgili bir plan sunmak zorunda olduklarını kaydetti.

Wickremesinghe, Sri Lanka'nın mali hukuk danışmanlarının ağustosta sunulacak bir borç sürdürülebilirlik planı üzerinde çalıştığını söyledi.

IMF ile bir anlaşmaya varıldığında bir yardım ortaklığı oluşturmak için Hindistan, Japonya ve Çin ile görüşmelerin sürdüğünü aktaran Wickremesinghe, Merkez Bankası'nın bu yıl yüzde 4 ile 5 arasında bir ekonomik daralma tahmin ettiğini bildirdi.

Wickremesinghe, 2018'de 94,4 milyar dolar olan gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) 2021'de 76,2 milyar dolara düştüğünü ve 2018'deki seviyesine 2026'ya kadar ulaşamayacağını; hükümet hedeflerinden birinin gelecek yılın sonuna kadar yüzde 1 büyüme elde etmek olduğunu dile getirdi.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisinin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Başbakan Wickremesinghe, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını duyurmuştu.

Uluslararası Para Fonu ile bir kurtarma paketine ilişkin müzakerelerin sonucunu beklemeden, bu yıl vadesi gelen 7 milyar dolarlık dış borcunu ödeyemeyeceğini açıklayan ülkenin 2026'ya kadar yıllık ortalama 5 milyar dolar ödemesi gerekiyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

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