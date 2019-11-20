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Sri Lanka Başbakanı istifa edecek

6 saat önce

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'ın istifa edeceği açıklandı.

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Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'ın istifa edeceği açıklandı.


Başbakan Sözcüsü Sudharshana Gunawardena, Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'ın yarın istifa mektubunu devlet başkanına sunacağını açıkladı. Wickremesinghe'nin lideri olduğu Birleşik Ulusal Parti'nin (UNP) adayı Sajith Premadasa'nın devlet başkanlığı seçimlerini kazanamamasının ardından Sri Lanka Başbakanının istifa edeceği belirtti.


Sri Lanka'da geçtiğimiz hafta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Sri Lanka Halk Cephesi (SLPP) adayı eski Savunma Bakanı Gotabaya Rajapaksa ve Ulusal Birlik Partisi (UNP) adayı Bayındırlık, İskan Bakanı Sajith Premadasa ve 35 adayın yarıştığı seçimlerde Rajapaksa oyların 52,3'ünü alarak yarışı kazanmıştı. - COLOMBO

Sri Lanka, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:16 Kaynak: İHA
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