Sri Lanka Başbakanı, Kötüleşen Ekonomik Kriz Nedeniyle Halkı Doğalgaz ve Akaryakıtı İdareli Kullanmaya Çağırdı - Son Dakika
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Sri Lanka Başbakanı, Kötüleşen Ekonomik Kriz Nedeniyle Halkı Doğalgaz ve Akaryakıtı İdareli Kullanmaya Çağırdı

07.06.2022 17:03
Sri Lanka Başbakanı, Kötüleşen Ekonomik Kriz Nedeniyle Halkı Doğalgaz ve Akaryakıtı İdareli Kullanmaya Çağırdı

KOLOMBO, 7 Haziran (Xinhua) -- Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe Salı günü, ülke ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğu için gelecek üç haftanın zor olacağını belirtti ve halkı akaryakıt ve doğalgazı tasarruflu kullanmaya çağırdı.

KOLOMBO, 7 Haziran (Xinhua) -- Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe Salı günü, ülke ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğu için gelecek üç haftanın zor olacağını belirtti ve halkı akaryakıt ve doğalgazı tasarruflu kullanmaya çağırdı. Parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada Wickremesinghe, hükümetin ana önceliğinin ekonomik istikrar olduğunu ve bunun ancak akıllıca düşünülmüş projelerin sıkı çalışma ve özveriyle hayata geçirilmesiyle sağlanabileceğini söyledi. Başbakan, Sri Lanka'nın yakıt için ayda 500 milyon ABD doları harcadığını ve ayrıca gaz ithal etmek için ayda 40 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Wickremesinghe, "Önümüzdeki üç hafta yakıt açısından bizim için zor olacak. Hepimizin akaryakıtı ve doğalgazı dikkatli kullanmasının zamanı geldi. Gereksiz seyahatler mümkün olduğunca sınırlandırılmalı. Bu nedenle tüm vatandaşları bu dönemde akaryakıt ve doğalgaz istiflemeyi düşünmekten kaçınmaya çağırıyorum" dedi. Başbakan sözlerini, "Bu zorlu üç haftadan sonra daha fazla aksama olmadan yakıt ve yiyecek sağlamaya çalışacağız. Bunun olmasını sağlamak için çeşitli taraflarla müzakereler devam ediyor" diyerek sürdürdü. Wickremesinghe ayrıca, zayıf dış politikaları nedeniyle dünyada yalnız kalan Sri Lanka'nın daha fazla uluslararası destek toplamak amacıyla dış ilişkilerine de dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Sri Lanka, ilaç, akaryakıt ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin kıtlığına yol açan döviz sıkıntısı nedeniyle tarihindeki en kötü ekonomik krizin ortasında bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka Başbakanı, Kötüleşen Ekonomik Kriz Nedeniyle Halkı Doğalgaz ve Akaryakıtı İdareli Kullanmaya Çağırdı - Son Dakika

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