Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa halktan protestoları durdurmasını istedi - Son Dakika
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Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa halktan protestoları durdurmasını istedi

11.04.2022 22:08
Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa halktan protestoları durdurmasını istedi

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, halka, hükümet karşıtı protestolara son vermeleri çağrısı yaptı.

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, halka, hükümet karşıtı protestolara son vermeleri çağrısı yaptı.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ağabeyi Mahinda Rajapaksa, hükümetin ekonomik krizle başa çıkmak için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Vatandaşları protestoları durdurmaya çağıran Rajapaksa, insanların sokaklarda geçirdiği her dakikanın ülkeyi döviz girişinden mahrum bıraktığını belirtti.

Rajapaksa, konuşmasında ekonomik krizden Kovid-19 salgınını sorumlu tuttu.

Kovid-19 salgınının hemen ardından ekonomik krizle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Rajapaksa, "Ülke ekonomisinin kötüye gittiğini bilmemize rağmen sokağa çıkma yasağı uygulamak zorunda kaldık ve bu yüzden döviz rezervlerimiz tükendi." dedi.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" şeklinde slogan atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere, polis biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Colombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), ekonomik krizin hükümet karşıtı protestolara yol açtığı ülkede, hükümetin, olağanüstü hal yetkilerini protestoları bastırmak için kullanmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

Gelecek 12 ayda yaklaşık 7,3 milyar dolarlık iç ve dış kredi geri ödemesi bulunan ülkede, şubat itibarıyla 2,31 milyar dolarlık rezervin kaldığı kaydediliyor.

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Kaynak: AA

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