Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti - Son Dakika
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Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti

09.05.2022 15:20

- Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların devam etmesi nedeniyle istifa etti.

- Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti

COLOMBO - Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların devam etmesi nedeniyle istifa etti.

Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar haftalardır devam ediyor. Bugün başkent Colombo'da hükümet yandaşları ve hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı. Hükümet yandaşları, başkanlık ofisinin önünde bir aydır kamp kuran protestoculara taş ve sopalarla saldırdı. Polis, güvenlik şeridini geçerek protestoculara saldıran hükümet yandaşlarına göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 78 kişinin yaralanması sonucu, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, protestoların şiddet olaylarına dönmesinin ardından istifa etme kararı aldı. Daha önce iki dönem Devlet Başkanı olarak görev yapan 76 yaşındaki Rajapaksa'nın, istifa mektubunu kardeşi olan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'ya sunduğu belirtildi.

Göstericiler Devlet Başkanı'nın istifasını istiyor

1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü Sri Lanka'da gıda, akaryakıt sıkıntısı ve elektrik kesintileri yaşanıyor. Ekonomik krizi protesto eden göstericiler, ekonomiyi iyi yönetemediği gerekçesiyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını talep ediyor. Rajapaksa ise istifa etmeyi reddediyor.

Sri Lanka hükümeti geçtiğimiz ay Uluslararası Para Fonu'ndan yardım talep etmişti.

Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti

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Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa protestolar sonrası istifa etti Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa protestolar sonrası istifa etti

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti - Son Dakika


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