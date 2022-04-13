Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, protestocuları görüşmeye çağırdı - Son Dakika
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Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, protestocuları görüşmeye çağırdı

13.04.2022 11:56
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, protestocuları görüşmeye çağırdı

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, ülkenin sorunlarına dair çözüm önerilerini dinlemek üzere protestocuları görüşmeye davet etti.

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, ülkenin sorunlarına dair çözüm önerilerini dinlemek üzere protestocuları görüşmeye davet etti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ağabeyi Mahinda Rajapaksa, başkent Colombo'daki başkanlık ofisi önündeki protestocuların temsilcileriyle görüşmeye istekli olduğunu duyurdu.

Rajapaksa'nın basın ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Rajapaksa'nın ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve sosyal zorluklara ilişkin çözüm önerilerini dinlemek üzere protestocuları görüşmeye davet ettiği belirtildi.

Öte yandan, Rajapaksa, pazartesi günü verdiği demeçte, hükümetin ekonomik krizle başa çıkmak için gece gündüz çalıştığını vurgulayarak, protestoculara eylemlerine son verme çağrısından bulunmuştu.

Rajapaksa, ekonomik krizden Kovid-19 salgınını sorumlu tutarken, insanların sokaklarda geçirdiği her dakikanın ülkeyi döviz girişinden mahrum bıraktığı uyarısı yapmıştı.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" şeklinde slogan atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere, polis biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Colombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), ekonomik krizin hükümet karşıtı protestolara yol açtığı ülkede, hükümetin, olağanüstü hal yetkilerini protestoları bastırmak için kullanmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

Gelecek 12 ayda yaklaşık 7,3 milyar dolarlık iç ve dış kredi geri ödemesi bulunan ülkede, şubat itibarıyla 2,31 milyar dolarlık rezervin kaldığı kaydediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, protestocuları görüşmeye çağırdı - Son Dakika


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