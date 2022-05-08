Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa protestolar başladığından beri ilk kez kamuoyu önüne çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa protestolar başladığından beri ilk kez kamuoyu önüne çıktı

08.05.2022 16:04
Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa protestolar başladığından beri ilk kez kamuoyu önüne çıktı

Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle ülke çapında protestoların başlamasından bu yana Başbakan Mahinda Rajapaksa, ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle ülke çapında protestoların başlamasından bu yana Başbakan Mahinda Rajapaksa, ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Başbakan Rajapaksa, Anuradhapura kentindeki kutsal Budist tapınağını ziyaret ettiği sırada bir grup göstericiyle karşılaştı.

Protestocular Rajapaksa'yı yuhalarken, bir gösterici "Başbakanlığı bırakıp gidersen sana taparız." şeklinde seslendi.

Tepkiyle karşılaşan Başbakan'ın konvoyuna yolu açmak için ağır silahlı güvenlik güçleri görevlendirildi.

Yetkililer, Rajapaksa'nın helikopterle başkente döneceğini ifade etti.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Sri Lanka'da parlamento başkan yardımcısı Siyambalapitiya yeniden istifa kararı aldı Son dakika haberleri! Sri Lanka'da parlamento başkan yardımcısı Siyambalapitiya yeniden istifa kararı aldı Sri Lanka'da göstericiler araç durdurma eylemi yaptı Sri Lanka'da göstericiler araç durdurma eylemi yaptı

Togo Cumhuriyeti, Ekonomik Kriz, Sri Lanka, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa protestolar başladığından beri ilk kez kamuoyu önüne çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu net tarihi verdi: Şampiyonluk kupamıza 15 Mayıs'ta kavuşacağız
16:06 Ağıla giren kurt sürüsü 200'e yakın küçükbaş hayvanı öldürdü
16:03 Memur-Sen'den yoksulluk araştırması: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 263 lira, yoksulluk sınırı ise 14 bin 534 lira
16:01 AK Partili belediye başkanından "alkol" açıklaması: Özgür bir ülkede yaşıyoruz
15:52 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Suriyelilerin ülkelerine dönüş projesi masaya yatırılacak
14:39 Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
15:02 Koyun yüklü kamyonet kaza yaptı: 18 koyun telef oldu
14:59 Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi
14:48 Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan hareket! Bikinisinin altını hafifçe indirdi
14:45 Karısının boşanmak istemesine sinirlenince kezzapla kendine zarar vermek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 16:15:36. #1.13#
SON DAKİKA: Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa protestolar başladığından beri ilk kez kamuoyu önüne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement