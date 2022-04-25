Sri Lanka Başbakanı, sağlığının kötü olduğu yönündeki iddiaları yalanladı - Son Dakika
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Sri Lanka Başbakanı, sağlığının kötü olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

25.04.2022 22:11
Sri Lanka Başbakanı, sağlığının kötü olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, sağlığının kötü olduğu yönündeki iddiaları "yalan propaganda" olarak nitelendirdi.

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, sağlığının kötü olduğu yönündeki iddiaları "yalan propaganda" olarak nitelendirdi.

One India sitesinin haberine göre, Rajapaksa, sağlığının iyi olduğunu belirterek, aksi yöndeki iddiaları yalanladı.

Hastanede tedavi gördüğü yönündeki haberleri reddeden Rajapaksa, son zamanlarda tedavi görmek için bile hastaneye gitmediğini, kendisine karşı "organize bir grup" tarafından "yalan propaganda" yapıldığını söyledi.

Başbakanlık Medya Birimi'nden yapılan açıklamada, "Başbakanın bir hastalık nedeniyle özel bir hastanede tedavi gördüğü iddiaları tamamen yanlış." ifadesine yer verildi.

Yerel basına açıklamalarda bulunan Rajapaksa, bir kez daha protestocuları görüşmeye davet etti.

Rajapaksa, 13 Nisan'da ülkenin sorunlarına dair çözüm önerilerini dinlemek üzere protestocuları görüşmeye çağırmıştı.

Ekonomik krizin pençesindeki Sri Lanka, 12 Nisan'da temerrüde düştüğünü açıklamıştı.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutunun yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Colombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış, ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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