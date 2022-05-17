Sri Lanka Başbakanı, ülkedeki mali krizin daha da kötüye gideceğini söyledi - Son Dakika
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Sri Lanka Başbakanı, ülkedeki mali krizin daha da kötüye gideceğini söyledi

17.05.2022 00:08
Sri Lanka Başbakanı, ülkedeki mali krizin daha da kötüye gideceğini söyledi

Sri Lanka'nın yeni başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkedeki ekonomik krizin ilerleyen günlerde daha da kötüleşeceği konusunda uyardı.

Sri Lanka'nın yeni başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkedeki ekonomik krizin ilerleyen günlerde daha da kötüleşeceği konusunda uyardı.

Guardian'ın haberine göre, Wickremesinghe, yaptığı açıklamada, "Gelecek iki ay yaşadığımız en zor süreç olacak." ifadesini kullandı.

Wickremesinghe, "Kasım 2019'da döviz rezervlerimiz 7,5 milyar dolardı ancak bugün, Hazine'nin 1 milyon dolar bulması zor." dedi.

Ekonomik krizin ilerleyen günlerde daha da kötüleşeceği konusunda uyaran Wickremesinghe, bu dönemde zorluklarla yüzleşmeye ve fedakarlık yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Ülkenin petrol kaynaklarının tükendiğini belirten Wickremesinghe, "Şu anda yalnızca tek bir güne yetecek petrol stokumuz var." diye konuştu.

Wickremesinghe, elektrik kesintilerinin ilerleyen iki ayda daha da kötüleşeceğini belirterek, "Kendimizi bazı fedakarlıklar yapmaya ve bu dönemin zorluklarıyla yüzleşmeye hazırlamalıyız." şeklinde konuştu.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine de otomatik olarak feshedilmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda şu ana kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA

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