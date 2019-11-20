Son Dakika Haberleri: Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe istifa etti
Son Dakika Güncel Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe istifa etti - Son Dakika

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe istifa etti

6 saat önce

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, görevi bıraktığını bildirdi.

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe istifa etti, System.String[]

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, görevi bıraktığını bildirdi.

Wickremesinghe, düzenlediği basın toplantısında, parlamentoda çoğunlukta olmalarına rağmen, halkın pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gotabaya Rajapaksa'ya verdiği yetkiye istinaden, Rajapaksa'ya yeni hükümeti kurması için bir yol açmaya karar verdiklerini söyledi.

"Demokrasiye saygı duyuyorum, bu nedenle de başbakan olarak istifa ediyorum." diyen Wickremesinghe, istifa kararını Cumhurbaşkanı Rajapaksa'ya da resmi olarak yazılı halde ileteceğini belirtti.

Parlamento üyesi Namal Rajapaksa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, martta düzenlenmesi beklenen parlamento seçimlerine kadar görev yapacak 15 üyeli hükümetin, yeni Cumhurbaşkanı ile oluşturulacağını dile getirdi.

Savunma bakanlığı yapmıştı

Ülkede pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin, geçerli oyların yüzde 51,68'ini alarak kazanan Rajapaksa, yemin ederek göreve başlamıştı.

Sri Lanka ordusundan emekli asker olan Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015 yıllarında savunma bakanlığı yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Wickremesinghe'yi, 26 Ekim 2018'de görevden almış ancak aralıkta tekrar bu göreve atamıştı.

Cumhurbaşkanı, Sri Lanka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolivya'da parlamento devlet başkanlığı seçimleri için toplanacak
Gimnasia'da Maradona dönemi resmen sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına ilk ağızdan yanıt: Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 23:49:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]