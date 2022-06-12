Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, Rusya'dan petrol alabileceklerini söyledi - Son Dakika
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Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, Rusya'dan petrol alabileceklerini söyledi

12.06.2022 15:56
Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, Rusya'dan petrol alabileceklerini söyledi

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe, farklı kaynaktan petrol alamazlarsa Rusya'dan almak zorunda kalabileceklerini bildirdi.

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe, farklı kaynaktan petrol alamazlarsa Rusya'dan almak zorunda kalabileceklerini bildirdi.

Wickremesinghe, başkent Kolombo'daki ofisinde Associated Press ajansına verdiği röportajda, ülkenin içinde bulunduğu darboğazı değerlendirdi.

Sri Lanka'nın petrole aşırı derecede ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Wickremesinghe, şu an ülkenin Orta Doğu'daki geleneksel tedarikçilerinden petrol ve kömür almak için uğraştıklarını söyledi.

Wickremesinghe, petrolü daha farklı bir kaynaktan edinmeleri durumunda buradan alacaklarını dile getirdi.

"Aksi takdirde, Rusya'ya yeniden başvurmak zorunda kalabiliriz." diyen Wickremesinghe, aldıkları petrolün bazen nereye ait olduğunu bilemeyebileceklerine işaret etti.

Wickremesinghe, başlıca petrol tedariki için Körfez ülkelerine baktıklarını söyledi.

Aynı zamanda Sri Lanka'nın Maliye, Ekonomik İstikrar ve Ulusal Politikalar Bakanı olan Wickremesinghe, ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyulan projeleri belirlemeleri ve bunlar için Çin veya başka bir ülkeden borç almaları gerektiğini belirtti.

Wickremesinghe, Pekin yönetimiyle bu ülkeye olan borçlarının yapılandırılması konusunda görüştüklerini dile getirdi.

Gıda sıkıntısı

Başbakan Wickremesinghe, Sri Lanka'daki krizin ülkenin kendi hatası olduğunu ancak Ukrayna'daki savaşın bu durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çekti.

Wickremesinghe, savaşın etkilerinin yıl sonu itibarıyla diğer ülkelerde de görüleceğini düşündüğünü belirtti.

Küresel bir gıda sıkıntısı olduğunu ve ülkelerin gıda ihraç etmediklerini vurgulayan Wickremesinghe, ülkedeki gıda kıtlığının 2024'e kadar sürebileceğini söyledi.

Sri Lanka'daki gibi bir duruma daha önce hiç şahit olmadığının altını çizen Wickremesinghe, şu değerlendirmede bulundu:

"Halka günde 3 öğün yiyecek sağladığım ve gelirlerini artırdığım hükümetlerde görev aldım. Zor zamanlar geçirdik. Ancak böyle değildi. İnsanları yakıtsız, gıdasız görmemiştim."

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakan'ın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Rusya, Güncel, Son Dakika

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