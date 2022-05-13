Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: "Ülkede açlık krizi olmayacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: "Ülkede açlık krizi olmayacak"

13.05.2022 15:51
Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: "Ülkede açlık krizi olmayacak"

Sri Lanka'nın yeni başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkesinde açlık krizinin yaşanmayacağını, halkına günde 3 öğün yiyecek sağlayacağını dile getirdi.

Sri Lanka'nın yeni başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkesinde açlık krizinin yaşanmayacağını, halkına günde 3 öğün yiyecek sağlayacağını dile getirdi.

BBC'ye değerlendirmede bulunan Wickremesinghe, ekonomik kriz nedeniyle gerginliklerin devam ettiği Sri Lanka'da halkın üç öğün yemek yemesini sağlayacağını söyledi.

Wickremesinghe, "Açlık krizi olmayacak, yiyecek bulacağız." ifadesini kullandı.

Ülke ekonomisini "bozuk" olarak nitelendiren Wickremesinghe, vatandaşların sakin olmasını istedi ve durumun düzeltileceğini belirtti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'yı istifaya çağıran göstericilerin duygularını anlayabildiğini ancak bunun işe yaramayacağını ifade eden Wickremesinghe, "Suçlamalar işe yaramaz, insanların beslendiğini görmek için buradayım." dedi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde protestoculardan biri, "İnsanlar günde tek öğün yemek yiyerek yaşıyor, acı çekiyor, hayal edebiliyor musunuz?" sözlerine yer vermişti.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda şu ana kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı.

YORUMLAR
500
Sri Lanka'da protestocular politikacıların araçlarını nehre attı Sri Lanka'da protestocular politikacıların araçlarını nehre attı Sri Lanka krizi: Tamil Kaplanları'nın isyanını bastırarak popülerleşen Rajapaksa kardeşler şimdi neden 'kötü adam' oldu? Sri Lanka krizi: Tamil Kaplanları'nın isyanını bastırarak popülerleşen Rajapaksa kardeşler şimdi neden 'kötü adam' oldu?

Togo Cumhuriyeti, Ekonomik Kriz, Sri Lanka, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: 'Ülkede açlık krizi olmayacak' - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:52:56. #1.11#
SON DAKİKA: Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: "Ülkede açlık krizi olmayacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement