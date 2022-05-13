Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: "Ülkede açlık krizi olmayacak" - Son Dakika

Sri Lanka'nın yeni başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkesinde açlık krizinin yaşanmayacağını, halkına günde 3 öğün yiyecek sağlayacağını dile getirdi.

BBC'ye değerlendirmede bulunan Wickremesinghe, ekonomik kriz nedeniyle gerginliklerin devam ettiği Sri Lanka'da halkın üç öğün yemek yemesini sağlayacağını söyledi.

Wickremesinghe, "Açlık krizi olmayacak, yiyecek bulacağız." ifadesini kullandı.

Ülke ekonomisini "bozuk" olarak nitelendiren Wickremesinghe, vatandaşların sakin olmasını istedi ve durumun düzeltileceğini belirtti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'yı istifaya çağıran göstericilerin duygularını anlayabildiğini ancak bunun işe yaramayacağını ifade eden Wickremesinghe, "Suçlamalar işe yaramaz, insanların beslendiğini görmek için buradayım." dedi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde protestoculardan biri, "İnsanlar günde tek öğün yemek yiyerek yaşıyor, acı çekiyor, hayal edebiliyor musunuz?" sözlerine yer vermişti.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda şu ana kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı.