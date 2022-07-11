Sri Lanka Başbakanlık Ofisi: Bakanlar, Yeni Hükümetin Kurulması Halinde İstifa Etmeye Hazır

KOLOMBO, 11 Temmuz (Xinhua) -- Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada, bakanlar kabinesinin tüm partilerin yer aldığı bir hükümet kurmak için anlaşmaya varılması halinde istifa etme kararı verdiği duyuruldu. Başbakan Ranil Wickremesinghe ile başkent Kolombo'da gerçekleştirilen görüşmelerde tartışmaya katılan bakanların tamamı, tüm partilerden oluşan bir hükümet kurulması konusunda anlaşmaya varılır varılmaz sorumluluklarını yeni hükümete devretmeye hazır oldukları görüşündeydi. Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, Cumartesi günü yaptığı açıklamada 13 Temmuz'da görevden ayrılacağını duyurmuştu. Protestocular Cumartesi günü devlet başkanlığı konutu ile ofisini basmış ve başbakanın evini de ateşe vermişti. Sri Lanka'daki siyasi liderler, ülkeyi ileri taşımak için tüm partilerin yer aldığı bir hükümet kurulması çağrısında bulunuyor.