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- Sri Lanka Başkanı Müslüman Ülkelerden Yardım İstedi

1 saat önce

- Sri Lanka Başkanı Müslüman ülkelerden yardım istediCOLOMBO - Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Müslüman ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelerek, ülkede yaşanan terör saldırıları hakkında görüştü.

- Sri Lanka Başkanı Müslüman ülkelerden yardım istedi
COLOMBO - Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Müslüman ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelerek, ülkede yaşanan terör saldırıları hakkında görüştü. Sirisena, Müslüman ülkeleri ekonomik yardım yapmaya çağırdı
Sri Lanka'da Nisan ayında düzenlenen terör saldırılarında 258 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı DEAŞ'ın uzantısı Milli Tevhid Cemaati üstlenmişti. Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, bugün Müslüman ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi. İhtiyaç anında Sri Lanka'ya sağladıkları işbirliği ve destek sebebiyle teşekkür eden Sirisena, Müslüman ülkeleri ekonomik yardım yapmaya çağırdı ve turistlere yönelik seyahat uyarılarını da kaldırmalarını istedi.
Sirisena, terörle mücadele operasyonları için Müslüman ülkelerin istihbarat uzmanlarından yardım aldıklarını belirtti. Güvenlik güçleri ve istihbarat servislerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar hakkında bilgi veren Sirisena, sağlanan istihbarat tecrübesi ve işbirliği sebebiyle elçilere teşekkür etti.
Terörü kınadıklarını tekrarlayan büyükelçiler, ülkedeki bazı üst düzey siyasetçilerin ve din adamlarının Müslümanlara yönelik nefret söylemi karşısında Müslümanların güvenliğinin sağlanmasını talep etti. Sirisena da hükümet olarak tüm vatandaşların güvenliğini sağlamak için her türlü adımın atıldığına dair güvence verdi.
- Sri Lanka Başkanı Müslüman Ülkelerden Yardım İstedi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:51 Kaynak: İHA
Sri Lanka, Güncel
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