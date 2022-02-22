Sri Lanka, binlerce ton yasa dışı atığın İngiltere'ye geri gönderimini tamamladı - Son Dakika

Sri Lanka, İngiltere'den ithal edilen binlerce yasa dışı atığın geri gönderimini tamamladı.

Merkezi Çevre Birimi Direktörü Ajith Weerasundara, yaptığı açıklamada, kalan son 45 konteyner dolusu atığın Kolombo'dan İngiltere'ye doğru yola çıktığını belirterek bu iadeyle İngiltere'den ithal edilen binlerce yasa dışı atığın geri gönderiminin tamamlandığını bildirdi.

Weerasundara, atıkların ülke içinde imha edilmesinin önlenmesi konusunda tetikte olacaklarını söyledi.

Sri Lankalı yetkililer, İngiltere'den 2017-2019 arasında "kullanılmış yatak şiltesi, halı ve kilim" olarak listelenen atıkların aslında biyolojik atık içerdiğini açıklamıştı.

Çevreci aktivist bir kuruluşun atıkların iadesi için başlattığı kampanyanın ardından, Sri Lankalı yetkililer, İngiltere'den getirilen toplam 3 bin ton, 263 konteyner dolusu atığı parça parça geri göndermek için harekete geçmişti. İlk etapta 21 konteyner dolusu yasa dışı atık Eylül 2020'de gönderilmişti.