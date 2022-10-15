Sri Lanka, bir ay önce kaybolan donanma gemisini bulmak için çalışmaları hızlandırdı - Son Dakika
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Sri Lanka, bir ay önce kaybolan donanma gemisini bulmak için çalışmaları hızlandırdı

15.10.2022 16:32
Sri Lanka, bir ay önce kaybolan donanma gemisini bulmak için çalışmaları hızlandırdı

Sri Lankalı yetkililer, yaklaşık bir aydır, 6 denizciyle kayıplara karışan donanma gemisinin bulunması için çalışmaların hızlandırıldığını bildirdi.

Sri Lankalı yetkililer, yaklaşık bir aydır, 6 denizciyle kayıplara karışan donanma gemisinin bulunması için çalışmaların hızlandırıldığını bildirdi.

Donanma Sözcüsü Indika de Silva yaptığı açıklamada, 16 Eylül'de rutin devriye için ülkenin güney sahilinden ayrılan donanma gemisinden halen haber alınamadığını belirtti.

Silva, 6 denizcinin de içinde bulunduğu geminin kaybolduğundan bu yana bölgeye çok sayıda gemi konuşlandırıldığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının hızlandırıldığını aktardı.

Silva, geminin motorunun arıza yapmış olabileceğini ve akıntıya kapılarak açık denize sürüklenmiş olabileceğinden şüphelendiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka, bir ay önce kaybolan donanma gemisini bulmak için çalışmaları hızlandırdı - Son Dakika

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