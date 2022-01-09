Sri Lanka, borçların yapılandırılmasında Çin'den destek istedi - Son Dakika

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkesinin kötüleşen mali krizle mücadelesi kapsamında borç geri ödemelerinin yeniden yapılandırılması konusunda Çin'den destek talep etti.

Devlet Başkanı Rajapaksa, başkent Kolombo'da Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Rajapaksa'nın, borç geri ödemelerinin yeniden yapılandırılması konusunda Çin'in desteğini talep ettiği belirtildi.

Açıklamada Kovid-19 salgını karşısında ortaya çıkan ekonomik krize bir çözüm olarak borç geri ödemelerinin yeniden yapılandırılmasına dikkat edilmesi durumunda ülke için büyük bir rahatlama olacağı vurgulandı.

Açıklamada, Rajapaksa'nın ayrıca Çin'den Sri Lanka'ya 2020'de yaklaşık 3,5 milyar doları bulan ihracatı için "imtiyazlı şartlar" sağlamasını istediği aktarıldı.

Sri Lanka'nın bu yıl yaklaşık 4,5 milyar dolarlık borcu ödemesi gerektiği ifade ediliyor.