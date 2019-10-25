Son Dakika Haberleri: Sri Lanka Büyükelçisi Hassen'den ASO'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Sri Lanka Büyükelçisi Hassen'den ASO'ya ziyaret

Sri Lanka Büyükelçisi Hassen'den ASO'ya ziyaret

46 dakika önce

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'in davetlisi olarak ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ziyarette bulundu.

Sri Lanka Büyükelçisi Hassen'den ASO'ya ziyaret, System.String[]

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'in davetlisi olarak ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ziyarette bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ASO 1. OSB'yi ziyaret eden Hassen, Özdebir ile bazı firmalarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

ASO Başkanı Özdebir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Sri Lanka arasında son derece güzel ilişkiler bulunduğunu belirterek, "Bu güzel ilişkinin ticarete yeterince yansıdığını söylemek mümkün değil. Bu ilişkiyi kuvvetlendirmek de iş dünyasının görevi. Biz ASO olarak Sri Lanka ile her türlü iş birliğine hazırız." ifadesini kullandı.

Ankara imalat sanayisinin ihracatta önemli bir noktaya geldiğini bildiren Özdebir, "Ankara, ileri teknolojinin yoğunlaştığı, Türkiye'de en yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği ve ihraç edildiği merkez oldu. Özellikle savunma sanayisi, elektrik-elektronik, iş makineleri, fabrikasyon metal ürünleri, ofis mobilyaları, bayan tekstil, medikal sektörü, bilişim ve inşaat sektörleri Ankara'nın öne çıktığı en önemli üretim alanları." değerlendirmesinde bulundu.

Sri Lanka'dan yatırım daveti

Büyükelçi Hassen de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin Sri Lanka için de büyük önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye, sanayileşme alanında her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu noktada Ankaralı sanayicilerin yaptığı ihracatla ülke ekonomisine çok büyük katkı sağladığını biliyoruz. Türkiye ve Sri Lanka arasında yıllık 220 milyon dolar seviyesindeki ticaret hacmini artırmak, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla bölgede yer alan iş adamlarını ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz."

Ankara Sanayi Odası, Sri Lanka, Ankara, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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