Son Dakika Haberleri: Sri Lanka Büyükelçisi Hassen'den ATO'ya ziyaret
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Sri Lanka Büyükelçisi Hassen'den ATO'ya ziyaret

2 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ve Sri Lanka arasındaki ticareti geliştirmek için çalışmaya hazır olduklarını belirterek, "Sri Lanka ve Türkiye arasındaki mesafe ticareti etkilemez. Ticaret varsa mesafenin önemi yok." ifadesini kullandı.

Sri Lanka Büyükelçisi Hassen'den ATO'ya ziyaret, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ve Sri Lanka arasındaki ticareti geliştirmek için çalışmaya hazır olduklarını belirterek, "Sri Lanka ve Türkiye arasındaki mesafe ticareti etkilemez. Ticaret varsa mesafenin önemi yok." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Odanın faaliyetleri ve Ankara hakkında Hassen'e bilgi veren Baran, "İki ülke arasındaki ticareti geliştirmek için çalışmaya hazırız. Sri Lanka ve Türkiye arasındaki mesafe ticareti etkilemez. Ticaret varsa mesafenin önemi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Hassen de Türkiye ile Sri Lanka Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği toplantısının son olarak 2016'da yapıldığına işaret ederek, "Türkiye ile ticareti geliştirmek istiyoruz. Türkiye, tarım üretiminde başarılı, meyve ve sebze çok ucuz. İki ülke arasında direkt uçuşlar da varken kargo ile bu ürünlerin ihracatı yapılabilir." şeklinde öneride bulundu.

Ankara Ticaret Odası, Sri Lanka, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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