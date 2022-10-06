Sri Lanka, Çin ile borç yapılandırma görüşmelerine başladı - Son Dakika
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Sri Lanka, Çin ile borç yapılandırma görüşmelerine başladı

06.10.2022 12:42
Sri Lanka, Çin ile borç yapılandırma görüşmelerine başladı

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, Çin ile borç yapılandırma görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, Çin ile borç yapılandırma görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Wickremesinghe, parlamentoda yaptığı konuşmada, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmanın ön adımı olarak görülen borç yapılandırmalarına dair adımlar atılmaya başlandığını açıkladı.

Pekin yönetimiyle Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 16 Ekim'deki kongresinin ardından görüşmelere devam edileceğini vurgulayan Wickremesinghe, "Çin, eski zamanlardan beri bizi destekliyor. İnanıyorum ki bu zor zamanlarda yine destekleyecekler." dedi.

Wickremesinghe, yakın zamanda yaptığı Japonya ziyaretine de değinerek Japon muhataplarının da Çin'le görüşmelerde arabuluculuk yapmayı kabul ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan, Sri Lanka'nın kredi yapılandırma teklifine net bir cevap vermeyen Çin'in bu ülkeye yeni kredi teklif ettiği ifade ediliyor.

Güney Asya'daki ada ülkesi Sri Lanka, son 10 yılda çok sayıda alt ve üst yapı projesi nedeniyle Çin'den kredi almıştı.

Sri Lanka'nın toplam dış borcu 51 milyar doları aşarken bu yıl vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcunu ise geçici olarak temerrüde düşürmüştü.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, IMF ile yürüttüğü görüşmeler sonucu 2,9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına varmıştı.

Sri Lanka'daki durum

Ekonomik krizle mücadelesini sürdüren Sri Lanka'da halk, ülkenin içinde bulunduğu mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülkede protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Dönemin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.

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Kaynak: AA

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