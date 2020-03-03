Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa, parlamentoyu feshetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa, parlamentoyu feshetti - Son Dakika

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa, parlamentoyu feshetti

6 saat önce

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa parlamentoyu feshederek, nisan ayında genel seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa, parlamentoyu feshetti, System.String[]

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa parlamentoyu feshederek, nisan ayında genel seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Resmi gazetede, Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın parlamentoyu feshetmesi, 22 milyon nüfuslu ülkede seçimlerin 25 Nisan'da yapılmasına ilişkin kararı yayımlandı.

Açıklamada, yeni parlamentonun 14 Mayıs'ta toplanacağı belirtildi.

Emekli asker olan Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015 yıllarında savunma bakanlığı yapmıştı. Askerliği ve bakanlığı döneminde Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik roller üstlenen Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı.

Sri Lanka'da 16 Kasım 2019'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gotabaya Rajapaksa, 18 Kasım'da yemin ederek göreve başlamıştı.

Cumhurbaşkanı, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilin adresi resmiyet kazandı
Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor Son dakika: Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:36:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa, parlamentoyu feshetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]