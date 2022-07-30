Sri Lanka'daki siyasi kriz nedeniyle IMF ile anlaşma eylüle ertelendi

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, tarihinin en büyük ekonomik kriziyle yüzleşen ülkesini krizden çıkarmaya yardımcı olması beklenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılacak anlaşmanın, geçen haftalarda ülkede yaşanan huzursuzluk nedeniyle eylüle ertelendiğini açıkladı.

Wickremesinghe, 20 Temmuz'da parlamento tarafından seçildiğinden bu yana yaptığı ilk konuşmada, başbakan olduğu dönemde IMF ile ağustos başında bir anlaşmaya varmayı amaçladığını söyledi. Protestolar nedeniyle selefi Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından seçilen Wickremesinghe, ülkedeki kriz nedeniyle IMF ile yapılacak anlaşmanın bir ay ertelendiğini belirtti.

Nisanda ciddi döviz kıtlığı nedeniyle dış kredilerini geri ödemeyi askıya aldığını duyuran Sri Lanka'nın, 51 milyar dolarlık dış borcunun 28 milyar dolarını 2027'ye kadar ödemesi gerekiyor.

Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.??????? Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.