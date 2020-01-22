Sri Lanka Cumhurbaşkanlığı, kaybolan 20 bin kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Sri Lanka Cumhurbaşkanlığı, kaybolan 20 bin kişinin öldüğünü açıkladı

6 saat önce

COLOMBO (İHA) – Sri Lanka Cumhurbaşkanlığı Sri Lanka'da 26 yıl süren iç savaş sırasında kaybolan yaklaşık 20 bin kişinin öldüğünü açıkladı.

Sri Lanka Cumhurbaşkanlığı, kaybolan 20 bin kişinin öldüğünü açıkladı, System.String[]

COLOMBO (İHA) – Sri Lanka Cumhurbaşkanlığı Sri Lanka'da 26 yıl süren iç savaş sırasında kaybolan yaklaşık 20 bin kişinin öldüğünü açıkladı.


Sri Lanka'da silahlı terör örgütü olan Liberation of Tamil Tigers Elm'in (LTTE) ülke içinde bir etnik grubu olarak kendilerine ait ayrı bir ülke kurmayı çalışırken 1983 yılında Sri Lanka güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmesi sonucu başlayan iç savaş başlamıştı. 2009 yılında LTTE tüm güçleri Sri Lanka güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra savaş son bulmuştu. Resmi kaynaklara göre 26 yıl boyunca süren iç savaşta yüz binlerce kişi katledilirken, 20 bin kişi kaybolmuştu. Sri Lanka devlet yetkilileri kaybolan kişilerin durumu ile ilgili bilgi vermemişti.


Öte yandan kaybolan kişilerin yakınları, kayıpların yaşadığı ve devlet güçlerin elinde olduğunu düşünerek serbest bırakılmaları için yıllardır eyleme devam etmiş, hükümet ise bu iddiaları reddetmişti. Ancak bugün Sri Lanka Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kayıpların hiçbirinin hayatta olmadığı belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, açıklamasında kayıp şahısların öldüğüne dair belgelerin hazırlandığını ve kayıpların yakınlarına ulaştırılacaklarını belirtti.


Öte yandan, Sri Lanka yasalarına göre yakınları kaybolan kişilerin mülküne, banka hesabına ve diğer varlıklarına sahip olamıyor. Bu nedenle verilecek bu belgelerin, kayıp şahısların bıraktığı miraslarına sahip olma konusunda yakınlarına kolaylık sağlayacağı düşünülüyor. - COLOMBO

Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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