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Sri Lanka'da 2019 saldırılarına ilişkin davada üst düzey yetkililer serbest bırakıldı - Son Dakika

Sri Lanka'da 2019 saldırılarına ilişkin davada üst düzey yetkililer serbest bırakıldı

18.02.2022 11:32
Sri Lanka'da 2019 saldırılarına ilişkin davada üst düzey yetkililer serbest bırakıldı

Sri Lanka'da, 2019'da Paskalya Günü düzenlenen ve en az 250 kişinin öldüğü saldırılara ilişkin davada yargılanan eski Ulusal Polis Şefi ve eski Savunma Bakanı, serbest bırakıldı.

Sri Lanka'da, 2019'da Paskalya Günü düzenlenen ve en az 250 kişinin öldüğü saldırılara ilişkin davada yargılanan eski Ulusal Polis Şefi ve eski Savunma Bakanı, serbest bırakıldı.

Mahkeme, saldırılar öncesi yabancı istihbarat örgütlerinden uyarı almalarına rağmen bunları önleyemeyerek görevi ihmalle suçlanan eski Ulusal Polis Şefi Pujitha Jayasundara ile eski Savunma Bakanı Hemasiri Fernando'yu serbest bıraktı.

Diğer yandan, kilise ve otellerin hedef alındığı 21 Nisan 2019 tarihli bombalı intihar saldırılarını düzenleyenlerle bağlantılı olmakla suçlanan 20'den fazla kişinin yargılanması sürüyor.

Bu kişiler, saldırıları üstlenen DEAŞ ile bağlantılı yerel terör örgütlerinden silah ve güvenlik eğitimi almakla itham ediliyor.

Paskalya saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan 2019'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında 3 kilise ve 3 otelde bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala ve Dematogoda'da patlamalar olmuştu.

En az 250 kişinin yaşamını yitirdiği, 500'den fazla kişinin yaralandığı saldırıları, terör örgütü DEAŞ'a bağlı gruplar üstlenmişti.

Saldırıya ilişkin davalar, geçen yıl kasım ayında görülmeye başlanmıştı.

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Sri Lanka, Paskalya, Nisan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da 2019 saldırılarına ilişkin davada üst düzey yetkililer serbest bırakıldı - Son Dakika


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