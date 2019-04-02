Sri Lanka'da 769 Kilogram Kokain İmha Edildi
1 saat önce
Sri Lanka'da, 2016-2018 arasında düzenlenen dört operasyonda ele geçirilen 769 kilogram kokain imha edildi.
Sri Lanka
'da, 2016-2018 arasında düzenlenen dört operasyonda ele geçirilen 769 kilogram kokain imha edildi.
Channel News Asia'da yer alan habere göre, ülkede 2016-2018 arasında düzenlenen dört operasyonda ele geçirilen 769 kilogram kokain, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın himayesinde polis tarafından bir depoda imha edildi.
Sirisena, burada yaptığı konuşmada, yakın zamanda uyuşturucu kaçakçıları için ölüm cezası getirmeyi planladıklarını söyledi.
Sri Lanka'da Ocak 2018'de 900 kilogram kokain imha edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:03 Kaynak: AA
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