Sri Lanka'da acil gıda ve yakıt yardımı programı uygulanacak - Son Dakika
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Sri Lanka'da acil gıda ve yakıt yardımı programı uygulanacak

16.07.2022 16:29
Sri Lanka'da acil gıda ve yakıt yardımı programı uygulanacak

Sri Lanka'da geçici devlet başkanı olarak atanan Başbakan Ranil Wickremesinghe, yakıt, gaz ve temel gıda maddelerini sağlamak için acil yardım programı uygulamaya karar verdi.

Sri Lanka'da geçici devlet başkanı olarak atanan Başbakan Ranil Wickremesinghe, yakıt, gaz ve temel gıda maddelerini sağlamak için acil yardım programı uygulamaya karar verdi.

ANI News'in haberine göre, acil yardım programı uygulama kararı, bugün milletvekilleri ile yapılan görüşme sonucu alındı.

Ağustosta sunulacak olan yardım bütçesindeki ek paranın bunun için kullanılmasına karar verildi.

Programın uygulanmasının hızlandırılmasını tavsiye eden Wickremesinghe, aktivistleri yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler hakkında bilgilendireceğini söyledi.

Öte yandan One India'nın haberinde, Sri Lanka'nın yeni devlet başkanı seçiminde 4 adayın yer aldığı belirtildi.

İstifa eden Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın koltuğu için yapılacak seçimlerde, geçici devlet başkanı Başbakan Wickremesinghe, ana muhalefet lideri Sajith Premadasa, Janatha Vimukthi Peramuna lideri Anura Kumara Dissanayake ve Sri Lanka Halk Cephesi Partisi (SLPP) adayı Dullas Alahapperuma adaylığını açıkladı.

Ülkede yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçilmesi planlanmıştı.

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, 9 Temmuz'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiğini açıklamıştı. Başbakan Ranil Wickremesinghe de istifa etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Sri Lanka Hava Kuvvetlerinden 13 Temmuz'da yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın, Devlet Başkanı Rajapaksa, eşi ve iki koruması için Maldivler'e gitmek üzere kalktığı belirtilmişti.

Rajapaksa'nın Maldivler'den Singapur'a geçeceği ileri sürülmüştü.

Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından Wickremesinghe, Başkan Vekili olarak atanmıştı.

Rajapaksa'nın 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu gönderdiği bildirilmişti.

Sri Lanka'daki durum

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sri Lanka'da acil gıda ve yakıt yardımı programı uygulanacak - Son Dakika

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