Sri Lanka'da ana muhalefet, hükümet için gensoru önergesi verdi - Son Dakika
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Sri Lanka'da ana muhalefet, hükümet için gensoru önergesi verdi

03.05.2022 21:21
Sri Lanka'da ana muhalefet, hükümet için gensoru önergesi verdi

Sri Lanka'da ana muhalefetteki Birleşik Halk Gücü partisi, hükümet için güven oylamasına gidilmesi isteğiyle meclise gensoru önergesi verdi.

Sri Lanka'da ana muhalefetteki Birleşik Halk Gücü partisi, hükümet için güven oylamasına gidilmesi isteğiyle meclise gensoru önergesi verdi.

Muhalefet lideri Sajith Premadasa önderliğindeki bir grup, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve kabine için güven oylaması talep eden önergeyi Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena'ya teslim etti.

Rajapaksa'nın iktidardan alınması için 225 üyeli parlamentoda çoğunluğun sağlanması gerekiyor.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Muhalefet, Sri Lanka, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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