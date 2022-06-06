Sri Lanka'da bakan, rüşvet suçundan tecilli hapis cezası aldı

Sri Lanka'da bir bakan, arazi anlaşması üzerinden bir iş adamından rüşvet talep ettiği gerekçesiyle 2 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

NDTV'nin haberine göre Sri Lanka'da mahkeme, Kentsel Kalkınma Bakanı Prasanna Ranatunga'nın 2015'te arazi anlaşması için bir iş adamından yaklaşık 470 bin dolar rüşvet istediğini tespit etti.

Mahkeme, Ranatunga'ya 2 yıl tecilli hapis cezası ve yaklaşık 68 bin 500 dolar para cezası verdi.

Ayrıca Ranatunga'nın, rüşvet istediği iş adamına 2 bin 700 dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

İş adamı, polise başvurarak, Ranatunga'nın kendisinden rüşvet istediğini ve söz konusu miktarı vermediği için ölüm tehditleri aldığını belirtmişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan ve hükümeti protesto gösterilerinin sürdüğü Sri Lanka'da Bakan Ranatunga, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'ya yakınlığı ile biliniyor.