Sri Lanka'da bakanların istifa etmesi üzerine kabinede değişlikler başladı - Son Dakika

Sri Lanka'da, dün Başbakan Mahinda Rajapaksa dışında tüm bakanların istifasını sunmasının ardından kabineye yeni atamalar başladı.

BBC'nin haberine göre, tüm siyasi partileri kabineye katılmaya davet ederek, birlik çağrısında bulunan Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın, eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın yerine Ali Sabry'yi atadığı belirtildi.

Eski dışişleri bakanı, eğitim bakanı ve kara yolları bakanlarının ise eski görevlerine yeniden atandığı bilgisi paylaşıldı.

Parlamentodaki tüm siyasi partilerle yapılacak görüşmelerin ardından daimi kabinenin atanacağı kaydedildi.

Sri Lankalılar kabine değişikliğine tepkili

1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'da halk, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın halen görevde kalarak, yeni bakanların atanmasını "anlamsız" olarak nitelendiriyor.

Ülkenin birçok kentinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen sokaklara dökülen Sri Lankalılar, Twitter'da, "BlackMonday", "GoHomeGota" hashtagleri açarak, Rajapaksa'nın istifasını istiyor.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.