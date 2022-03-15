Sri Lanka'da binlerce kişi Devlet Başkanının istifası talebiyle sokaklara döküldü - Son Dakika
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Sri Lanka'da binlerce kişi Devlet Başkanının istifası talebiyle sokaklara döküldü

15.03.2022 19:51
Sri Lanka'da binlerce kişi Devlet Başkanının istifası talebiyle sokaklara döküldü

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da binlerce kişi, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifası talebiyle sokaklara çıktı.

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da binlerce kişi, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifası talebiyle sokaklara çıktı.

Ana muhalefetteki Birleşik Halk Gücü partisi destekçileri öncülüğünde gösterilere katılan protestocular, devlet binası önünde bir araya geldi.

Gösteriler sırasında protestoculara seslenen muhalefet lideri Sajith Premadasa, protestonun hükümeti devirme adımının başlangıcı olduğunu söyledi.

Premadasa, yazılı pankartlar taşıyarak, "İki yıldır ıstırap içindesin. Daha fazla acı çekebilir misin?" şeklinde slogan attı.

Protestocular, hükümeti ülkeyi yanlış yönetmek ve mali krize sokmakla suçladı.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın, ilerleyen günlerde ülkedeki ekonomik kriz ve krize yönelik çözümler hakkında konuşması bekleniyor.

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Sri Lanka, Muhalefet, Kolombo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da binlerce kişi Devlet Başkanının istifası talebiyle sokaklara döküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sri Lanka'da binlerce kişi Devlet Başkanının istifası talebiyle sokaklara döküldü - Son Dakika
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