Sri Lanka'da binlerce kişi kötüleşen ekonomik koşulları protesto etti - Son Dakika

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da binlerce kişi, kötüleşen ekonomik koşulları ve yakıt sıkıntısını protesto etti.

Ana muhalefetteki Birleşik Halk Gücü Partisi tarafından düzenlenen gösterilere katılan protestocular, ülkedeki olumsuz ekonomik koşullardan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve hükümeti sorumlu tuttu.

Gösteriler, 2022 bütçesinin Sri Lanka meclisinde görüşüldüğü sırada düzenlendi.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren protestocular, Rajapaksa yönetiminin yanlış uygulamalarının, döviz rezervlerinin erimesine, temel gıda fiyatlarının artmasına ve mutfak tüpü, yakıt gibi temel maddelerde sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu savundu.

Göstericiler, hükümetin organik tarım politikası uyarınca kimyasal gübre ithalatını yasaklama kararının gıda krizine neden olacağı yönündeki endişelerini dile getirdi.

Hükümet, son dönemde artan fiyatları kontrol altına almak için acil durum ilan etmesine rağmen fiyat artışlarına ve stokçuluğa engel olmayı başaramadı.